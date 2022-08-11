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İzmir'de pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği çocuk yaralandı

11.08.2022 01:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği çocuk yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği çocuk hastaneye kaldırıldı.

Atatürk Mahallesi Türkay Caddesi'nde oynayan 12 yaşındaki A.Ç.A'ya nereden geldiği belli olmayan pompalı tüfekten çıkan saçmalar isabet etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polisi ekibi sevk edildi.

Kolundan yaralanan A.Ç.A, 112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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