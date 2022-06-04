İzmir'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Konak istikametinden Karşıyaka istikametine giden Gökhan Ünver (33) idaresindeki 20 ABY 150 plakalı motosiklet, Anadolu Caddesi'nde refüje çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, kara yolunda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ünver'in hayatını kaybettiği belirlendi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz