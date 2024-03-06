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  4. İzmir’de refüje çarpan otomobil taklalar attı: 1 ölü

İzmir’de refüje çarpan otomobil taklalar attı: 1 ölü

İHA İHA
06.03.2024 07:44
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İzmir’in Bayraklı ilçesinde, refüje çarparak taklalar atıp bariyerleri aşan otomobil yan yola devrildi.

İzmir’de refüje çarpan otomobil taklalar attı: 1 ölü

Hastaneye kaldırılan aracın sürücüsü tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Altınyol Caddesi’nde meydana geldi. İbrahim Halil Bedük (49) idaresindeki Suzuki marka 09 AEK 316 plakalı otomobil, Bayraklı ilçesinden Karşıyaka istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpma sonucu savrulan otomobil bariyerleri aşıp yan yola devrilirken, çevredeki vatandaşların ihbarıyla adrese polis, 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü Bedük, itfaiye ekiplerine bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa alınarak özel bir hastaneye kaldırılan sürücü İbrahim Halil Bedük, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan araç bulunduğu yerden çekici vasıtasıyla kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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