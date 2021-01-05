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İzmir'de sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı

İZMİR HABERLERİ  | 05.01.2021 04:42 | Son Güncelleme

İzmir'de sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı

İZMİR (AA) - İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve otoparkları su bastı.

Kent genelinde gece saatlerinde etkili olan yağış ana yol ve caddelerde su birikintilerine neden oldu.

Alt geçitlerde biriken yağmur suları nedeniyle araçlar buralardan geçmekte güçlük çekti.

Karşıyaka ilçesinde oturduğu binanın otoparkını su basan Hakan Tuza, "İZSU'nun bu sokaktaki kanalizasyonu yapmaması dolayısıyla mahalleyi su bastı. Arabalarımız her şey su altında. Bununla alakalı Büyükşehir Belediyesine gerekli başvuruları yapmamıza rağmen, bize gelip yardımcı olmuyorlar. İkinci katlara balkonlara kadar su çıktı. Her yağmurda bu rezilliği çekiyoruz. İZSU gelip bu yolu yapması gerekiyor. Buraya kanal açılması gerekiyor." diye konuştu.

Evinin bir kısmını su basan Serdar Kara da kendi imkanlarıyla evine dolan yağmur suyunu tahliye etmeye çalıştığını söyledi.

Daha önce de evini su bastığını ifade eden Kara, "Motoru çalıştırdım. Ancak hala suyu boşaltamadım. Karşı komşumda henüz boşaltamadı. Oraya da su girdi. İtfaiye ekipleri geldi. İtfaiye daha önceki çağrımızda gelemedi çünkü her yerde çok yoğun su baskını vardı. Yetişemedi. İtfaiye de haklı bizde haklıyız." dedi.

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