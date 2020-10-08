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İzmir'de sağanak nedeniyle çöken duvar 5 araçta hasara neden oldu

İZMİR HABERLERİ  | 08.10.2020 23:57 | Son Güncelleme

İzmir'de sağanak nedeniyle çöken duvar 5 araçta hasara neden oldu

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde sağanak sebebiyle üzerinde su biriken brandanın bağlı olduğu duvarın çökmesi sonucu 5 araçta hasar meydana geldi.

Anadolu Caddesi 1561 Sokak'taki 2 yapı arasına çekilen brandanın üzerinde yağmur suları birikti.

Ağırlaşan brandanın bağlı olduğu duvar, park halindeki 5 aracın üzerine çöktü.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hasar tespitinin ardından sokak temizlenirken, hasar gören araçlar da kaldırıldı.

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