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İzmir'de sağanak ve lodos hayatı olumsuz etkiliyor

İZMİR HABERLERİ  | 05.02.2020 17:26 | Son Güncelleme

Karşıyaka'da yaya, bisiklet ve tramvay yolu su altında kaldı, tramvay seferleri durduruldu

İZMİR (AA) - İzmir'de sabah saatlerinde başlayan sağanak ve lodos yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte yağmur öğleden sonra etkisini artırırken, şiddetli lodos nedeniyle Körfez'de büyük dalgalar oluştu.

Karşıyaka'da adeta karayla deniz birleşti. Yaya, bisiklet ve tramvay yolu su altında kaldı.

Şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle yürümekte güçlük çekenlere, belediye ekipleri yardım etti.

Karşıyaka'da tramvay seferleri iptal edildi. İZSU ekipleri, tramvay yolundaki suyu tahliye çalışması başlattı.

- Kordon su altında kaldı

İzmir Birinci Kordon da yağmur ve deniz suyuyla doldu. Cumhuriyet ve Gündoğdu meydanları su altında kaldı. Esnaf, tentelerinin uçmaması için önlem aldı. Yağış, trafikte aksamalara neden oldu.

Kentin bazı noktalarında rüzgarın etkisiyle ağaçlar devrildi.

Öte yandan İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün tüm vapur seferleri iptal edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Karşıyaka Kordon Şiddetli Yağış

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İkindi
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Akşam
18:44
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İzmir Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Çarşamba

Cansu Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Eyüp Sabri Eczanesi
Balcova
Yeni Umut Eczanesi
Balcova
Çapuk Eczanesi
Bayindir
Beyza Eczanesi
Bayrakli
Hülya Eczanesi
Bayrakli
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