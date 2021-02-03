İzmir'de sağanaktan zarar gören Balaban Göleti'nde su tahliyesi sürüyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde etkili olan şiddetli yağıştan zarar gören Balaban Göleti'nde başlatılan su tahliyesi devam ediyor.

Sağanaktan dolayı bazı tarım arazilerinin sular altında kaldığı, derelerin taştığı ilçenin Yeniköy Mahallesi'ndeki göletin su seviyesi yüzde 100'ü geçip taşınca gövdede hasar oluştu.

Gerekli tadilatın yapılması ve olası bir kazanın önüne geçmek için göletteki fazla su tahliye edilerek kontrollü bir şekilde Balaban Deresi'ne aktarılıyor.

Çalışmanın, hesaplamalara göre gövdede zararın oluştuğu seviyeye kadar sürdürülmesi planlanıyor.

Göletin fazla suyunu tahliye çalışması, AA ekibince drone ile havadan görüntülendi.

Ayrıca, Balaban Deresi'nin sağ ve sol bandındaki 500 metrelik alanda ikamet edenlerin evlerinin güvenlik nedeniyle boşaltılması işleminde de sona gelindi.

- "İlk defa böyle bir şeye şahit oluyoruz"

Mahalle sakinlerinden 63 yaşındaki Yusuf Yaldız, AA muhabirine, yaklaşık 15 yıldır bu bölgede oturduğunu söyledi.

Yaldız, "Bu göletin hiç taştığını görmedik. İlk defa böyle bir şeye şahit oluyoruz. Şu anda köyde bir tehlike yok. Suyu kontrollü olarak boşaltıyorlar." dedi.

