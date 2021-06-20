İzmir'de sağlık çalışanları aşı olmayanları telefonla bilgilendiriyor

İZMİR (AA) - İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede, sırası geldiği halde aşı olmayan vatandaşların yaşadıkları tereddütleri, onlara telefonla ulaşarak gidermeye çalıştıklarını söyledi.

İzmir'de Kovid-19'a karşı aşı çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Kent genelinde 1 milyon 800 bini birinci doz olmak üzere yaklaşık 2 milyon 780 bin doz aşı yapıldı.

Aşı uygulamalarının yapıldığı sağlık merkezlerinden Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesinde, günde 10 bin doz aşı yapılıyor. Boş aşı şişeleri, tıbbi atık kutularını dolduruyor.

Mehmet Burak Öztop, hastanenin aşı polikliniğinde yaptığı açıklamada, kent genelinde aşılama sürecinin yoğun bir şekilde sürdüğünü, tüm sağlık çalışanlarının salgınla mücadelede mesailerine devam ettiğini vurguladı.

Salgın boyunca kent genelinde yoğun bakım yatak sıkıntısı yaşanmadığını belirten Öztop, "Şu anda Kovid-19'a ayırdığımız yoğun bakım yatak sayımız normal yoğun bakım yatak sayımızın 4'te biri civarında. Bunun da yüzde 30'unda doluluk var. Normal hastaları takip ettiğimiz yoğun bakımlarda yüzde 67 civarında bir yoğunluk var. Servis yataklarımızda yüzde 57 civarında doluluk var. Oldukça stabil şekilde seyrediyoruz." dedi.