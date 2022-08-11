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İzmir'de Sahil Güvenlik, 146 düzensiz göçmeni kurtardı

11.08.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de Sahil Güvenlik, 146 düzensiz göçmeni kurtardı

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, Yunanistan unsurlarınca geri itilenlerin de aralarında olduğu 146 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, Urla'da bir dizi kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

İlçe açıklarındaki lastik botta Yunanistan unsurlarınca geri itildiği tespit edilen 44 düzensiz göçmen ile lastik botlarının arızalanması sonucu denizde sürüklenen 52 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Çılga Koyu'nda yardım isteyen 3 düzensiz göçmen ile Sahil Güvenlik helikopterince Uzunada'da mahsur kaldıkları tespit edilen 47 düzensiz göçmen de ekiplerce kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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