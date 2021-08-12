İzmir'de sahte aşı kartı hazırladığı iddia edilen hemşire gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'de yakınları için sahte aşı kartı hazırladığı ileri sürülen hemşire gözaltına alındı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli hemşire R.K.Y'nin aşı polikliniğinde 2 yakınına aşı olmuş gibi sahte aşı kartı düzenlediği iddiası üzerine hastane yönetimi, durumu polise bildirdi.

Hastaneye gelen ekipler, R.K.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelinin ifade işlemleri devam ediyor.

Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü de konuya ilişkin idari inceleme başlattı.



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