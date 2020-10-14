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İzmir'de sahte içki operasyonlarında gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı

İZMİR HABERLERİ  | 14.10.2020 02:42 | Son Güncelleme

İzmir'de sahte içki operasyonlarında gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'deki sahte içki operasyonlarında gözaltına alınan 20 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ile Asayiş Şubesi ekiplerince kent genelinde düzenlenen operasyonlarda yakalanarak dün adliyeye sevk edilen 20 zanlıdan 10'u cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekiplerce yaklaşık 150 kişinin ifadesine başvurulmuş, 32 adrese baskın yapılmış ve 20 zanlı gözaltına alınmıştı. Aynı soruşturma kapsamında daha önce adliyeye sevk edilen 4 şüphelinin tutuklandığı belirtilmişti.

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