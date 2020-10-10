YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuranlardan 4'ü hayatını kaybetti

İzmir'de sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuranlardan 4'ü hayatını kaybetti

İZMİR HABERLERİ  | 10.10.2020 08:41 | Son Güncelleme

İzmir'de sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuranlardan 4'ü hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'de sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvuran 18 kişiden 4'ü yaşamını yitirdi.

Dün metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle başvurdukları Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Mustafa Maya, Aydın Göksoy ve Hasan Çetinesen ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Adem Güneş kurtarılamadı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Konak, Karabağlar, Gaziemir ve Bayraklı ilçelerinde zehirlendiklerini belirten 18 kişi hastanelere başvurmuş, 7'si yoğun bakıma alınmıştı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 5 iş yeri, 1 depo ve 1 ikamete operasyon düzenlenmiş, 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor! Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
En Çok Okunan Yerel Haberler
MHP’den vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı
MHP’den vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı
GÜNCELLEME 5 - Hatay'da çıkan orman yangını 3 ilçeye yayıldı
GÜNCELLEME 5 - Hatay'da çıkan orman yangını 3 ilçeye yayıldı
Denizlispor milli arada hazırlık maçına gidiyor
Denizlispor milli arada hazırlık maçına gidiyor
Kartal’da deprem anında yangın müdahale ve kurtarma tatbikatı yapıldı
Kartal’da deprem anında yangın müdahale ve kurtarma tatbikatı yapıldı
Ata yadigarı yangın gözetleme vazifesini "gözünü kırpmadan" sürdürüyor
Ata yadigarı yangın gözetleme vazifesini "gözünü kırpmadan" sürdürüyor
Büyükşehirden okul ve servis araçlarına dezenfekte
Büyükşehirden okul ve servis araçlarına dezenfekte

İzmir Namaz Vakitleri 10 Ekim Cumartesi

İmsak
05:48
Sabah
07:09
Öğle
13:03
İkindi
16:15
Akşam
18:48
Yatsı
20:04

İzmir Nöbetçi Eczaneler10 Ekim Cumartesi

Esra Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Hoşcan Eczanesi
Balcova
Sevgül Eczanesi
Balcova
Pınar Eczanesi
Bayindir
Murat Eczanesi
Bayrakli
Zafer Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Kiraz ilçesinde doğal gaz için ilk kazma vuruldu
Kiraz ilçesinde doğal gaz için ilk kazma vuruldu
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti
2 Kişinin Ölümüne Neden Olan Sürücüye 8 Yıl Hapis Cezası
2 Kişinin Ölümüne Neden Olan Sürücüye 8 Yıl Hapis Cezası
Engelli kıza lezbiyen tacizi
Engelli kıza lezbiyen tacizi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.