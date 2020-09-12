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İzmir'de sahte kimlikle yakalanan terör örgütü PKK/KCK üyesi tutuklandı

İZMİR HABERLERİ  | 12.09.2020 16:00 | Son Güncelleme

İzmir'de sahte kimlikle yakalanan terör örgütü PKK/KCK üyesi tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde 7 suçtan arama kaydı bulunan ve sahte kimlikle yakalanan terör örgütü PKK/KCK üyesi tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile MİT'in dün düzenlediği ortak operasyon sonucu yakalanan terör örgütü PKK/KCK üyesi S.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde, hakkında yasa dışı silahlı örgüt kurmak veya katılmak, terör örgütüne üye olma, devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma ve kasten öldürme gibi suçlardan 7 arama kaydı bulunan S.K, dün düzenlenen operasyonda başkası adına düzenlenmiş kimlikle yakalanmıştı.

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