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İzmir'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

04.07.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ödemiş - Kiraz kara yolu Köfündere Mahallesi yakınlarında Uğur Bedel (25) yönetimindeki 35 D 7827 plakalı otomobil şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bedel'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

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İzmir Ödemiş kaza

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