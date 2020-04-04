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İzmir’de sebze meyve hali esnafından yardım eli

İZMİR HABERLERİ  | 04.04.2020 09:35 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze Meyve Hali esnafı “BizVarız” adlı yardım kampanyasına 25 ton sebze ve meyveyle destek verdi.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in korona virüs salgınına karşı “BizVarız” adıyla başlattığı korona virüs salgınının ekonomik ve sosyal etkilerine karşı başlattığı dayanışma kampanyasına esnaf da el verdi.

İzmir’de sebze meyve hali esnafından yardım eli

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze Meyve Hali esnafı “BizVarız” adlı yardım kampanyasına 25 ton sebze ve meyveyle destek verdi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in korona virüs salgınına karşı “BizVarız” adıyla başlattığı korona virüs salgınının ekonomik ve sosyal etkilerine karşı başlattığı dayanışma kampanyasına esnaf da el verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze Meyve Hali’nin 155 esnafı birleşerek yaklaşık 25 ton sebze meyveyi ihtiyaç sahibi İzmirlilere dağıtılmak üzere gönderdi. Soğan, patates, domates, limon, portakal ve havuç başta olmak üzere bir tır dolusu taze sebze ve meyve İzmir Büyükşehir Belediyesinin yardım kampanyası için lojistik merkezi olarak kullanılan Kültürpark 3 No’lu hole getirildi. Taze ürünler paketlenerek ihtiyaç sahibi İzmirlilere ulaştırılacak.

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