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İzmir’de şehitlere saygı konvoyu

İZMİR HABERLERİ  | 02.03.2020 09:26 | Son Güncelleme

İzmir’de, Suriye’nin İdlib kentinde şehit olan askerler için saygı konvoyu düzenlendi.

İzmir’de, Suriye’nin İdlib kentinde şehit olan askerler için saygı konvoyu düzenlendi. Konvoy öncesi toplanan vatandaşlar Kur’an-ı Kerim okuyarak ve dua ederek birlik ve beraberlik mesajları verdi. Eskizmir Pazaryerinde tekbirler getiren yüzlerce vatandaş, daha sonra konvoyla yola çıktı.
Suriye’nin İdlib kentinde şehit olan askerler için İzmir’in Karabağlar ilçesinde Eskiizmir Pazaryerinde toparlanan vatandaşlar, yaklaşık 500 araçlık konvoyla İzmir şehir turu düzenledi. AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle’nin de katıldığı programa yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Bünyamin Ertekin Hoca tarafında okunan Kur’an-ı Kerim ve edilen duanın ardından, vatandaşlar toplu halde tekbirler getirerek araçlarına geçti. Araçlar şehitlere saygı için konvoy oluşturarak İzmir turuna çıktı.

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