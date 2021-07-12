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İzmir'de serinlemek için denize giren 13 yaşındaki çocuk boğuldu

12.07.2021 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de serinlemek için denize giren 13 yaşındaki çocuk boğuldu

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde serinlemek için denize giren 13 yaşındaki çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Özbek Mahallesi Akkum Plajında denize giren Hamdullah Peker'in sudan çıkmaması üzerine arkadaşları arama çalışması yaptı.

Yaklaşık bir saat sonra suda hareketsiz halde bulunan Peker, kıyıya çıkartılarak sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin sahildeki ilk müdahalesinin ardından Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Peker, kurtarılamadı.

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