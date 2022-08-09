İzmir'de servis minibüsüyle tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde servis minibüsüyle tırın çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Yıldırım Çınar idaresindeki 35 S 50058 plakalı servis minibüsü, İzmir Çanakkale yolu Zeytindağ Kantar mevkisinde E.Ö'nün kullandığı 41 TV 484 plakalı tıra arkadan çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, minibüste bulunan Bülent Kılıçay’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralı sürücü Yıldırım Çınar ise 112 Acil Servis ekiplerince Bergama Mithat Necla Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Çınar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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