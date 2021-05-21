İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle vapur seferleri durduruldu

İZMİR (AA) - İzmir'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.
İZDENİZ A.Ş'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla bugün saat 08.30'dan itibaren yolcu gemisi, 09.15'ten itibaren de arabalı vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
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