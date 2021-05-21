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İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle vapur seferleri durduruldu

21.05.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle vapur seferleri durduruldu

İZMİR (AA) - İzmir'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.

İZDENİZ A.Ş'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla bugün saat 08.30'dan itibaren yolcu gemisi, 09.15'ten itibaren de arabalı vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

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İkindi
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Akşam
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İzmir Nöbetçi Eczaneler21 Mayıs Cuma

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
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