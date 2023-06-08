YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de sığ bölgede kalan arabalı vapur, müdahalenin ardından rıhtıma yanaştı

İzmir'de sığ bölgede kalan arabalı vapur, müdahalenin ardından rıhtıma yanaştı

08.06.2023 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de sığ bölgede manevra hakimiyetini yitiren İZDENİZ'e bağlı arabalı vapur, müdahalenin ardından kendi makine gücüyle rıhtıma yanaştı.

İzmir'de şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in adını taşıyan arabalı vapur, Bostanlı İskelesi'nde yolcu ve araç tahliyesini gerçekleştirdikten sonra, buranın yaklaşık 400 metre açığında manevra hakimiyetini kaybetti.

İZDENİZ'e bağlı tekneden atılan halatla müdahale edilen arabalı vapur, kendi makine gücüyle rıhtıma yanaştı.

Konuya ilişkin İZDENİZ'den yapılan açıklamada, arabalı vapurun rıhtıma boş olarak yanaşırken, manevra sahasındaki çok sayıdaki küçük tekneyle çatışma yaşamamak için manevra yaptığı belirtildi.

Açıklamada, vapurun, bu sırada rüzgara tabi kaldığı ve sığ bölgede manevra hakimiyetini kaybettiği bildirildi.

Olayın can kaybı, yaralanma veya çevre kirliliğine neden olmadığı, düzenli sefer programında da herhangi aksaklığa yol açmadığı kaydedilen açıklamada, "Gerek gemide gerekse karinasında yapılan ilk kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup, yetkili klas kuruluşun yapacağı ayrıntılı denetim sonrası gemi düzenli seferlerine devam edecektir." ifadesine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de 23 düzensiz göçmeni kurtarıldı, 47 göçmen yakalandıİzmir'de 23 düzensiz göçmeni kurtarıldı, 47 göçmen yakalandı
Simav’daki trafik kazasında 2 lise öğrencisi hayatını kaybettiSimav’daki trafik kazasında 2 lise öğrencisi hayatını kaybetti
Muğla’da Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendiMuğla’da Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi
Anahtar Kelimeler:
İzmir kurtarma

İzmir Namaz Vakitleri 8 Haziran Perşembe

İmsak
03:52
Sabah
05:41
Öğle
13:15
İkindi
17:09
Akşam
20:40
Yatsı
22:21

İzmir Nöbetçi Eczaneler 8 Haziran Perşembe

Feride er eczanesi
Bornova
Elif öykü eczanesi
Konak
Buca erdem eczanesi
Buca
Yazal eczanesi
Aliaga
Bahar eczanesi
Aliaga
Hayat eczanesi
Bayindir
Dikili yaman eczanesi
Dikili
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Baba Vanga’nın 2023 yılı kehanetleri gerçek mi oluyor?

Baba Vanga’nın 2023 yılı kehanetleri gerçek mi oluyor?

Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma'da %40'a varan indirim

Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma'da %40'a varan indirim

Bir an dengesini kaybetti! Annesinin temizlik kovasının içine düştü

Bir an dengesini kaybetti! Annesinin temizlik kovasının içine düştü

Bez bebekle evlenen kadın ihaneti öğrenince öyle bir intikam aldı ki...

Bez bebekle evlenen kadın ihaneti öğrenince öyle bir intikam aldı ki...

Çok satanlarda bir numara! Crocs terlikte kaçırılmayacak indirim

Çok satanlarda bir numara! Crocs terlikte kaçırılmayacak indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.