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İzmir'de "sigara fabrikası" gibi çalışan depoya baskın düzenlendi

08.01.2024 14:09 | Son Güncelleme:
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İzmir'in Tire ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda tam otomatik makinalarla kaçak sigara üretildiği belirlendiı, 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Yeni Mahallesi'nde bir depoda üretilen kaçak sigaraların piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde adresi belirlenen depoya baskın düzenledi.

Deponun içinde, dakikada 9 bin adet sigara üretebilen tam otomatik sigara üretim makinesi, ambalajlama makinesi, tütün kıyma makinesi ve diğer üretim malzemeleriyle 1 ton 300 kilo kıyılmış tütün ve 308 bin 400 bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Adreste bulunan Y.A, A.D. ve T.C, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla gözaltına alındı.

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jandarma kaçak sigara operasyon tire

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