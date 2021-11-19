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İzmir'de sikke ve benzeri 632 parça tarihi eser ele geçirildi

19.11.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de sikke ve benzeri 632 parça tarihi eser ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'de bir kamyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 552 sikke ile 80 parça küçük metal eşya bulunmasıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Kemalpaşa ilçesinde bir kişinin elinde bulunan tarihi eserleri yurt dışına çıkarıp satacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüpheliyi takibe alan ekipler, belirlenen noktada zanlı idaresindeki kamyonu durdurdu.

Kamyondaki aramada, çeşitli bölmelere gizlenmiş Arkaik, Roma, Bizans ve İslam dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 552 sikke, 19 bronz yüzük, 3 metal ok, 8 metal çan, 15 metal kolye, farklı şekillerde 30 metal obje, 2 metal kap, cımbız, metal yüzük ve ağırlık birimi olarak kullanılmış cisim ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

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