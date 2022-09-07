İzmir'de "Silah ve Fotoğraf" sergisi açılacak

İZMİR (AA) - İzmir'de, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılı dolayısıyla "Silah ve Fotoğraf" sergisi düzenlenecek.
İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ege Ordusu Komutanlığı tarafından 8-9 Eylül'de İnciraltı Kent Ormanı Demokrasi Meydanı'nda "Silah ve Fotoğraf" sergisi açılacak.
Kurtuluş mücadelesinin en önemli zaferlerinden biri olan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında 2 gün sürecek etkinlikte, Ege Ordusu Bölge Bando Komutanlığı da konser verecek.
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