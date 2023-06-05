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İzmir’de silahla başından vurulan adam yaşama tutunamadı

05.06.2023 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Konak ilçesinde çıkan kavgada ağır yaralanan 2 kişiden biri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir’de silahla başından vurulan adam yaşama tutunamadı

Olayla ilgili şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay saat 02.00 sıralarında Konak ilçesi Güney Mahalle 1151 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen M.Ö. ile Sabahattin Sonsuz ve A.S. tartışmaya başladı. Aralarındaki gerginliğin artmasıyla tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı kavgada M.Ö., Sabahattin Sonsuz ve A.S.’yi vurarak yaraladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yardımı ile İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavi altına alındı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Meydana gelen kavgada silahla başından vurulduğu öğrenilen Sabahattin Sonsuz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılardan A.S.’nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan cinayet ve yaralama şüphelisi M.Ö.’yü yakalamak için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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