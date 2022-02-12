YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de silahla bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

İzmir'de silahla bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

12.02.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de silahla bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde silahlı saldırı sonucu Şener Esen'i öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yiğitler Mahallesi'nde 4 Şubat'ta yaşanan silahlı saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Olayın şüphelisi olduğu belirlenen M.A. (25) düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Olayın kız meselesi nedeniyle gerçekleştiği ileri sürüldü.

Yiğitler Mahallesi'nde 4 Şubat'ta silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan Şener Esen (42) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kendi 53, kalbi 35 yaşına girdiKendi 53, kalbi 35 yaşına girdi
Futbol: Spor Toto 1. LigFutbol: Spor Toto 1. Lig
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli olduZiraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir Buca

İzmir Namaz Vakitleri 12 Şubat Cumartesi

İmsak
06:37
Sabah
07:59
Öğle
13:31
İkindi
16:25
Akşam
18:52
Yatsı
20:09

İzmir Nöbetçi Eczaneler12 Şubat Cumartesi

Edikli Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Yeni Barış Eczanesi
Balcova
Termal Eczanesi
Balcova
Hayat Eczanesi
Bayindir
Çağında Eczanesi
Buca
Kibarlı Eczanesi
Bornova
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mutlu ilişkinin formülünde dikkat çeken cinsel ilişki detayı

Mutlu ilişkinin formülünde dikkat çeken cinsel ilişki detayı

Ödül törenine damga vurdu! Bir de arkasını görün

Ödül törenine damga vurdu! Bir de arkasını görün

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Sevgilisiyle tatildeyken öyle bir şey yaptı ki...

Sevgilisiyle tatildeyken öyle bir şey yaptı ki...

"Striptiz kıyafeti gibi..." sözleriyle hedef almıştı! Aynısını kendi yaptı

"Striptiz kıyafeti gibi..." sözleriyle hedef almıştı! Aynısını kendi yaptı

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.