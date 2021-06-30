İzmir'de silahla vurulan kişi öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde çıkan tartışmada silahla vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Göksu Mahallesi 637 Sokak'ta aralarında husumet olduğu iddia edilen Adem Yıldırım (61) ile O.I tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.I, tabancayla Yıldırım'ı göğsünden yaraladıktan sonra kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince bir özel hastaneye kaldırılan Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

