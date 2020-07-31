İzmir'de silahlı kavga: 1 ağır yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

İddiaya göre, Uğur Mumcu Mahallesi 4192 Sokak'ta, Diyar A. (26) ile arkadaşlarının arasında uyuşturucu kullanırken tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yavuz Selim V. (26), Diyar A.'yı tabancayla vurdu.

Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli, ekiplerin çalışması sonucu yakalandı.

Ayrıca polis ve bekçi ekipleri olayın gerçekleştiği yerde güvenlik önlemleri aldığı sırada 35 EE 178 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Dur ihtarına uymayan otomobil, kaçarken 2 otomobile çarptıktan sonra bekçi ekiplerinin ateş açması sonucu durduruldu.

Otomobildeki iki kişi gözaltına alınırken araç içinde yapılan aramada kesici aletler ele geçirildi.

Şüphelilerin olay yerine yakın bir yerde çıkan kavgaya gittikleri iddia edildi.

