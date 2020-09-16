YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

İZMİR HABERLERİ  | 16.09.2020 07:38 | Son Güncelleme

İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hilal Mahallesi 1237 Sokakta, Hasan S. (29), 35 APK 411 plakalı otomobili ile aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Ajnan Uslular (23) ve Sabri A.'ya (22) tabanca ile ateş açtı.

Silahlı saldırıya uğrayan Sabri A. ve Hasan S. tabancayla karşılık verdi. Olayda, Ajnan Uslular, Metin A, Hasan S. ve Sabri A. yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar, Ajnan Uslular, Hasan S. ve Sabri A'yı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Metin A'yı da Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine götürdü.

Ağır yaralanan Uslular, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan Sabri A. ve Hasan S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, Metin A'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Uslular'ın ve yaralıların yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu kumaş koronavirüsü öldürüyor! Bu kumaş koronavirüsü öldürüyor!
Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybettiOrgan nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti
En Çok Okunan Yerel Haberler
Köy-Kent’e 16 km asfalt
Köy-Kent’e 16 km asfalt
Türk bayraklı bisikletiyle Lüleburgaz’a geldi
Türk bayraklı bisikletiyle Lüleburgaz’a geldi
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Kaymakam Aslan, Vali Bilmez’le denetimlere katıldı
Kaymakam Aslan, Vali Bilmez’le denetimlere katıldı
Burhaniye’de uzaktan eğitime internet engeli
Burhaniye’de uzaktan eğitime internet engeli
Belediye Meclisi’nde koronadan ölen İrfan Kaya anıldı
Belediye Meclisi’nde koronadan ölen İrfan Kaya anıldı

İzmir Namaz Vakitleri 16 Eylül Çarşamba

İmsak
05:24
Sabah
06:47
Öğle
13:11
İkindi
16:41
Akşam
19:26
Yatsı
20:43

İzmir Nöbetçi Eczaneler16 Eylül Çarşamba

Sinem Su Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Sevgül Eczanesi
Balcova
Şifa Eczanesi
Balcova
Çapuk Eczanesi
Bayindir
Eskişehir Eczanesi
Bayrakli
Merve Polat Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Çeşme'deki 5 işletmeye 15 gün kapatma cezası
Çeşme'deki 5 işletmeye 15 gün kapatma cezası
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
İsviçreli enerji içeceği markası David, Türkiye pazarına giriş yaptı
İsviçreli enerji içeceği markası David, Türkiye pazarına giriş yaptı
Alsancak Rotary Balık Hasadında Buluştu
Alsancak Rotary Balık Hasadında Buluştu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.