YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

İzmir'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

21.09.2023 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan silahlı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.

İzmir'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Hilal Mahallesi 1228 Sokak'ta S.Ç. ile Alican Ö. (23) arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

S.Ç'nin tabancasını ateşlemesi sonucu, kavgayı ayırmak isteyen Gerçek C. (37) ile yeğeni Alican Ö. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası yaralılar, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Gerçek C'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaçan şüpheli S.Ç, polis ekiplerince yakalandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kütahya’da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralıKütahya’da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Minibüs ile traktör çarpıştı: 5 yaralıMinibüs ile traktör çarpıştı: 5 yaralı
Ümraniye’de otomobil takla attı, sürücü olay yerinden kaçtıÜmraniye’de otomobil takla attı, sürücü olay yerinden kaçtı
Anahtar Kelimeler:
İzmir konak silahlı kavga

İzmir Namaz Vakitleri 21 Eylül Perşembe

İmsak
05:29
Sabah
06:51
Öğle
13:10
İkindi
16:37
Akşam
19:19
Yatsı
20:36

İzmir Nöbetçi Eczaneler21 Eylül Perşembe

Nil sel eczanesi
Menemen
Kantarcioğlu eczanesi
Karabaglar
Zafer eczanesi
Urla
Siğacik eczanesi
Seferihisar
Kaan eczanesi
Cigli
Çağla eczanesi
Seferihisar
Yazal eczanesi
Aliaga
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Damat geleneksel dansını yapmak istedi! Geline uçan tekme attı

Damat geleneksel dansını yapmak istedi! Geline uçan tekme attı

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

İç çamaşırlı sarhoş kadınlar ortalığı birbirine kattı

İç çamaşırlı sarhoş kadınlar ortalığı birbirine kattı

Yeni doğan bebeği görmek için birbirleriyle yarıştılar! 26 parmakla doğdu

Yeni doğan bebeği görmek için birbirleriyle yarıştılar! 26 parmakla doğdu

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.