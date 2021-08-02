İzmir'de silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i kadın 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi 4291 Sokak'taki bir iş yerinde alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 şüpheli, yanındaki pompalı tüfek ve tabancayla açtıkları ateşle 3 kişiyi yaralayıp olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Engin Ü, Selçuk M. ve Sibel M, Ege Üniversitesi Hastanesi ile Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Engin Ü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaçan şüphelilerin kullandığı araç olay yeri yakınında terk edilmiş halde bulundu.

Öte yandan bölgedeki bir iş yerinin camının da açılan ateşte isabet aldığı görüldü.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Ekiplerin, şüphelileri yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.

