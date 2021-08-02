YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

İzmir'de silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

02.08.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i kadın 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi 4291 Sokak'taki bir iş yerinde alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 şüpheli, yanındaki pompalı tüfek ve tabancayla açtıkları ateşle 3 kişiyi yaralayıp olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Engin Ü, Selçuk M. ve Sibel M, Ege Üniversitesi Hastanesi ile Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Engin Ü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaçan şüphelilerin kullandığı araç olay yeri yakınında terk edilmiş halde bulundu.

Öte yandan bölgedeki bir iş yerinin camının da açılan ateşte isabet aldığı görüldü.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Ekiplerin, şüphelileri yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmaris ve Manavgat'taki yangın uzaydan görüntülendiMarmaris ve Manavgat'taki yangın uzaydan görüntülendi
Sıfır araç fiyatına aldığı klasik otomobile teklif yağıyor Sıfır araç fiyatına aldığı klasik otomobile teklif yağıyor
Turizmin gözde merkezi Çeşme, bayramı dolu geçirdiTurizmin gözde merkezi Çeşme, bayramı dolu geçirdi
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 2 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:30
Sabah
06:07
Öğle
13:23
İkindi
17:13
Akşam
20:28
Yatsı
21:59

İzmir Nöbetçi Eczaneler 2 Ağustos Pazartesi

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İran'dan gelen yangın söndürme uçağına Aksaz Deniz Üs Komutanlığında su ikmali yapıldı

İran'dan gelen yangın söndürme uçağına Aksaz Deniz Üs Komutanlığında su ikmali yapıldı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Polatlı'da yangın çıkarmaya çalışan şüpheliye müdahale eden emekli albaya plaket verildi

Polatlı'da yangın çıkarmaya çalışan şüpheliye müdahale eden emekli albaya plaket verildi

Rize'de bir kadın, ağabeyi ile tartışan kişiyi öldürdü

Rize'de bir kadın, ağabeyi ile tartışan kişiyi öldürdü

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'ndan Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin açıklama:

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'ndan Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin açıklama:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.