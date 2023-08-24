YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, balkonda otururken kurşun isabet eden kişi öldü

İzmir'de silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, balkonda otururken kurşun isabet eden kişi öldü

24.08.2023 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Buca ilçesinde evinin balkonunda otururken, sokakta çıkan silahlı kavga nedeniyle göğsüne kurşun isabet eden kişi hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan 3 kişi ise hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kozaağaç Mahallesi 220 Sokak'ta iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

Kavga sırasında evinin balkonunda oturan Hüseyin Çiçek'in (71) göğsüne pompalı tüfekten ateşlenen kurşun isabet etti.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Çiçek'in yanı sıra silahlı kavgada yaralanan M.G, N.E. ve E.T'yi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Hüseyin Çiçek buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliler S.Ö. ve Ş.Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan kanser tedavisi sonrası sağlığına kavuştuğu belirtilen Hüseyin Çiçek'in, Atatürkçü Düşünce Derneği Buca Şube Başkanı Erkan Çiçek'in babası olduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyorBilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındıAdana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Fırat Üniversitesi YKS’de yüzde 98 yerleştirme oranına ulaştıFırat Üniversitesi YKS’de yüzde 98 yerleştirme oranına ulaştı
Anahtar Kelimeler:
İzmir Buca silahlı kavga

İzmir Namaz Vakitleri 24 Ağustos Perşembe

İmsak
04:58
Sabah
06:26
Öğle
13:19
İkindi
17:02
Akşam
20:02
Yatsı
21:24

İzmir Nöbetçi Eczaneler24 Ağustos Perşembe

Çalikuşu eczanesi
Kinik
Göksel eczanesi
Balcova
Yeni lokman hekim eczanesi
Buca
Kaan eczanesi
Cigli
Yeni nevin eczanesi
Buca
Çağla eczanesi
Seferihisar
Akman eczanesi
Menemen
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kaybolan yüzüğü bulmak için suya atladı! Öyle bir şey keşfetti ki...

Kaybolan yüzüğü bulmak için suya atladı! Öyle bir şey keşfetti ki...

Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

12 yaşındaki kıza tecavüz etti! Savunması herkesi şaşkına çevirdi

12 yaşındaki kıza tecavüz etti! Savunması herkesi şaşkına çevirdi

Bir anda “Bomba” diyerek ayağa kalktı! Ortalık fena karıştı

Bir anda “Bomba” diyerek ayağa kalktı! Ortalık fena karıştı

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.