İzmir'de silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, balkonda otururken kurşun isabet eden kişi öldü

Alınan bilgiye göre, Kozaağaç Mahallesi 220 Sokak'ta iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

Kavga sırasında evinin balkonunda oturan Hüseyin Çiçek'in (71) göğsüne pompalı tüfekten ateşlenen kurşun isabet etti.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Çiçek'in yanı sıra silahlı kavgada yaralanan M.G, N.E. ve E.T'yi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Hüseyin Çiçek buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliler S.Ö. ve Ş.Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan kanser tedavisi sonrası sağlığına kavuştuğu belirtilen Hüseyin Çiçek'in, Atatürkçü Düşünce Derneği Buca Şube Başkanı Erkan Çiçek'in babası olduğu öğrenildi.

