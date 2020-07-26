YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı

İzmir'de silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı

İZMİR HABERLERİ  | 26.07.2020 13:24 | Son Güncelleme

İzmir'de silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Ege Mahallesi'nde bir şantiye alanına giren Ahmet K. ve Seyit Ahmet Ş'ye kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, pompalı tüfekle ateş edip kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saçmaların isabet ettiği yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İzmir'de şüpheli ölüm! Telefonundan 112'yi aramışlarİzmir'de şüpheli ölüm! Telefonundan 112'yi aramışlar
Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybettiOrgan nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Akbıyık, ziyaret ettiği köyde tırpanla ot biçti

Vali Akbıyık, ziyaret ettiği köyde tırpanla ot biçti

CHP’li meclis üyesine sert tepki

CHP’li meclis üyesine sert tepki

’Übü Hep Übü’ ayakta alkışlandı

’Übü Hep Übü’ ayakta alkışlandı

Kaymakam Ömer Sevgili üç ilçede sahada

Kaymakam Ömer Sevgili üç ilçede sahada

Giresun’da kaybolan Elif sağ olarak bulundu

Giresun’da kaybolan Elif sağ olarak bulundu

Denizlispor’da hüzünlü kutlama

Denizlispor’da hüzünlü kutlama

İzmir Namaz Vakitleri 26 Temmuz Pazar

İmsak
04:21
Sabah
06:02
Öğle
13:23
İkindi
17:15
Akşam
20:35
Yatsı
22:08

İzmir Nöbetçi Eczaneler26 Temmuz Pazar

Bilgin Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Alkın Eczanesi
Balcova
Yeni Öykü Eczanesi
Balcova
Bayındır Eczanesi
Bayindir
Merve Eczanesi
Bayrakli
Ufuk Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

İzmir'de pompalı tüfekle vurulan kadın kurtarılamadı

İzmir'de pompalı tüfekle vurulan kadın kurtarılamadı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir Emniyeti'nden "Gülümseyen Gözler" Projesi

İzmir Emniyeti'nden "Gülümseyen Gözler" Projesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.