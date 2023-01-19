İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı

Alınan bilgiye göre Kadir Ç. (21), Umut Mahallesi 3830 Sokak'taki evine gireceği sırada, motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Kadir Ç, motosiklette bulunan şüphelilerden M.K'nin ateş etmesi sonucu yaralandı.

Şüpheliler olay yerinden uzaklaşırken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kadir Ç'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



