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İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı

19.01.2023 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Karabağlar ilçesinde evinin önünde motosikletli iki şüphelinin silahlı saldırısında yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı

Alınan bilgiye göre Kadir Ç. (21), Umut Mahallesi 3830 Sokak'taki evine gireceği sırada, motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Kadir Ç, motosiklette bulunan şüphelilerden M.K'nin ateş etmesi sonucu yaralandı.

Şüpheliler olay yerinden uzaklaşırken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kadir Ç'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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