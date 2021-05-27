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İzmir'de, Sloven sosyolog Slovaj Zizek'in kitap günlerine davet edilmesi protesto edildi

27.05.2021 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de, Sloven sosyolog Slovaj Zizek'in kitap günlerine davet edilmesi protesto edildi

İzmir'de, Sloven sosyolog Slovaj Zizek'in kitap günlerine davet edilmesi protesto edildi

İZMİR (AA) - Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi bir grup, İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği sanal kitap günlerine Sloven sosyolog ve felsefeci Slovaj Zizek'in konuşmacı olarak davet edilmesine tepki gösterdi.

Konak Meydanı'ndaki Hasan Tahsin Anıtı önünde grup adına konuşan TGB İzmir İl Başkanı Aylin Kum, 30 Mayıs'ta çevrim içi düzenlenecek "Dünyayı Felsefe ile Anlamak" adlı etkinliğe Slovaj Zizek'in özel olarak davet edildiğini belirtti.

Zizek'in Türk milletine düşmanlık yaptığını, Türk-Kürt kardeşliğine nifak sokmaya çalıştığını iddia eden Kum, "Kaleminde Batı Asya halklarının, Mehmetçik'in kanı bulunan Zizek’in İzmir’de konuşmacı olmasını kabul etmiyoruz." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i de eleştiren Kum, etkinliğin iptal edilmesi için İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'e çağrıda bulunduklarını aktardı.

Basın açıklamasına Vatan Partisi İl Başkanlığı, DSP İl Başkanlığı, Cumhuriyet Kadınları Derneği, 1881 Derneği, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği, Şehit Asker ve Şehit Polis Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden üyeler de katıldı.

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