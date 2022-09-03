YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu baskınında 3 zanlı tutuklandı

İzmir'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu baskınında 3 zanlı tutuklandı

03.09.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu baskınında 3 zanlı tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'de "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının kullandığı ikamet ve araçlara yönelik uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yurda sokulan uyuşturucu maddeleri sokak satıcılarına temin ettiği belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki çalışma sonucu ekipler, Karabağlar, Gaziemir ve Menderes'teki 3 ikamet ve 5 araca baskın düzenledi.

Operasyonda, 15 kilo 500 gram esrar, pres ve vakum makineleri, tabanca, 15 fişek ile av tüfeği ele geçirildi.

Adreslerde gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de tarım işçilerini taşıyan traktörle kamyon çarpıştı, bir kişi öldü, 13 kişi yaralandıİzmir'de tarım işçilerini taşıyan traktörle kamyon çarpıştı, bir kişi öldü, 13 kişi yaralandı
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
Aydın'da makilik alanda kadın ve erkek cesedi bulunduAydın'da makilik alanda kadın ve erkek cesedi bulundu
Anahtar Kelimeler:
İzmir uyuşturucu torbacı

İzmir Namaz Vakitleri 3 Eylül Cumartesi

İmsak
05:10
Sabah
06:35
Öğle
13:16
İkindi
16:54
Akşam
19:47
Yatsı
21:06
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tasarım vajinası için servet harcadı! Kâbusu yaşadı

Tasarım vajinası için servet harcadı! Kâbusu yaşadı

Sosyal medya bu kareyi konuşuyor! Göründüğünden farklı

Sosyal medya bu kareyi konuşuyor! Göründüğünden farklı

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Şalla örtmek zorunda kaldım”

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Şalla örtmek zorunda kaldım”

Şişme bebekle evlenmişti! Yeni sevgilisini tanıttı

Şişme bebekle evlenmişti! Yeni sevgilisini tanıttı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.