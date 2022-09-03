İzmir'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu baskınında 3 zanlı tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'de "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının kullandığı ikamet ve araçlara yönelik uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yurda sokulan uyuşturucu maddeleri sokak satıcılarına temin ettiği belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki çalışma sonucu ekipler, Karabağlar, Gaziemir ve Menderes'teki 3 ikamet ve 5 araca baskın düzenledi.

Operasyonda, 15 kilo 500 gram esrar, pres ve vakum makineleri, tabanca, 15 fişek ile av tüfeği ele geçirildi.

Adreslerde gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz