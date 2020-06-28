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İzmir'de sokakta genç kızı darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

İZMİR HABERLERİ  | 28.06.2020 20:21 | Son Güncelleme

İzmir'de sokakta genç kızı darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde sokakta genç kızı darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

Manas Bulvarı'nda genç kızı darbettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen H.K'nin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli H.K, savcılıkta verdiği ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bayraklı İlçesi Manas Bulvarı'nda dün bir genç kıza tokat atması çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenen H.K, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Zanlının ilk ifadesinde darp olayını kıskançlık nedeniyle yaptığını söylediği öğrenilmişti.

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