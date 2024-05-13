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İzmir’de sokakta silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

İHA İHA
13.05.2024 08:12
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İzmir’in Bornova ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 31 yaşındaki adam, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İzmir’de sokakta silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Olay saat 01.00 sıralarında Atatürk Mahallesi 893 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre O.K. (31), evinin önünde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tabancadan çıkan 5 mermiden 3’ü O.K.’nin vücuduna isabet ederken, yaralanan genç kanlar içerisinde evinin bulunduğu apartmana sığındı. Bu esnada şüpheli veya şüpheliler bölgeden kaçarken durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Tabancayla vurularak yaralanan O.K., komşuları tarafından otomobille Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan O.K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir’de sokakta silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

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