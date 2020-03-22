İzmir’de sosyal mesafe için zemin çıkartmaları devrede

Farkındalık için önemli

İzmir Büyükşehir Belediyesinin sosyal mesafe noktalarıyla ilgili çalışması esnaf ve yurttaşları da rahatlattı. Eczacı Havva Tekin, “İnsanların dışarıda birbirleriyle arasındaki mesafenin mutlaka 1 metre olması gerekiyor. Biz de eczaneye aynı anda üç-dört kişiden fazla insan almıyoruz. Risk grubundaki insanların dışarı çıkmaması, zorunlu nedenler için çıkanların da sosyal mesafeye özen göstermesi gerekiyor. Bu nedenle Büyükşehir’in bu çalışmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum” dedi. Forbes Güzelleştirme ve Kalkınma Derneği Başkanı Okan Düzova ise “İnsanların hala 1 metre kuralıyla ilgili farkındalığı yeterli düzeyde değil. Dışarı çıktıklarında birbirlerine çok yakın durduklarını, kuyrukta beklediklerinde mesafeye dikkat etmediklerini görüyoruz. O nedenle bu çıkartmalar oldukça faydalı olacak” diye konuştu. Esnaf Aygün Dökmeciler ise “Maalesef bu işin ciddiyeti hala anlaşılmadı. İnsanların evinde kalmaları gerekiyor ama dışarı çıkıyorlar. Farkındalık adına bilgilendirme afişlerinin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Alıp hemen dükkâna astım” dedi.

