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İzmir'de suç örgütü operasyonunda 14 kişi yakalandı

21.05.2021 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de suç örgütü operasyonunda 14 kişi yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı, vatandaşlar üzerinde korku ve baskı oluşturarak "yağma, uyuşturucu imalatı ve ticareti, tehdit, silahla yaralama, göçmen kaçakçılığı ve mala zarar verme" suçlarını işledikleri ileri sürülen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı.

Bu kapsamda 15 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.

İl ve ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerdeki aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkıdan bozma tabanca, 2 bıçak, 168 mermi, 882 gram metamfetamin, 404 gram esrar, 137 gram bonzai ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheliler, ifade işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Adresinde bulunamayan bir şüpheli ise aranıyor.

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