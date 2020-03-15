YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir’de süt dolu tır devrildi: 1 yaralı

İzmir’de süt dolu tır devrildi: 1 yaralı

İZMİR HABERLERİ  | 15.03.2020 19:14 | Son Güncelleme

İzmir’in Bayraklı ilçesinde süt yüklü bir tır, kontrolden çıkarak devrildi.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde süt yüklü bir tır, kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Onur Mahallesi’nden Bornova yönüne doğru gitmekte olan 34 ZEZ 20 plakalı A.C. idaresindeki süt yüklü tır, viraja girerken bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekiler hemen 112 ve polis ekiplerine ihbar verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede sonucunda hafif yaralandığı belirlenen sürücü A.C., Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun bir şeridi kısa süreliğine trafiğe kapanırken, tır kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir’de 25 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir’de 25 aranan şahıs yakalandı

Antalyasporlu Sinan Gümüş'ten lig ve milli takım değerlendirmesi:

Antalyasporlu Sinan Gümüş'ten lig ve milli takım değerlendirmesi:

Konyaspor, galibiyet özlemini Fenerbahçe maçıyla giderdi

Konyaspor, galibiyet özlemini Fenerbahçe maçıyla giderdi

İzmir Masal Evleri ile konuşulacak

İzmir Masal Evleri ile konuşulacak

İzmir'de gürültü nedeniyle çıkan tartışmada silahla vurulan kişi öldü

İzmir'de gürültü nedeniyle çıkan tartışmada silahla vurulan kişi öldü

Alaçatıspor, ligi 2. bitirdi

Alaçatıspor, ligi 2. bitirdi

İzmir Namaz Vakitleri 15 Mart Pazar

İmsak
05:54
Sabah
07:16
Öğle
13:25
İkindi
16:47
Akşam
19:25
Yatsı
20:41

İzmir Nöbetçi Eczaneler15 Mart Pazar

Esra Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Sakarya Eczanesi
Balcova
Termal Eczanesi
Balcova
Sağlık Eczanesi
Bayindir
Hülya Eczanesi
Bayrakli
Onur Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ukrayna’ya İzmir çıkarması

Ukrayna’ya İzmir çıkarması

Ödemiş'te dört kişi tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız bulundu

Ödemiş'te dört kişi tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız bulundu

İzmir’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir merkezli 43 ilde FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına operasyon

İzmir merkezli 43 ilde FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına operasyon

Minibüsün Çarptığı İki Genç Kız Metrelerce İleriye Fırladı

Minibüsün Çarptığı İki Genç Kız Metrelerce İleriye Fırladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.