İzmir'de süt kamyonu ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde süt kamyonu ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Mescitli Mahallesi yolunda Osman Keskinoğlu (33) yönetimindeki motosiklet, karşı yönden gelen Muhammed Ö. (34) idaresindeki 35 ZST 85 plakalı süt kamyonu ile çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü Keskinoğlu kaza yerinde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü Muhammed Ö. yaralandı.

Muhammed Ö. sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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