İzmir'de tadilat için kurulan iskelenin çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı.

İsmet Kaptan Mahallesi 1370 Sokak'taki bir iş yerinin tadilatı için kurulan ve üzerinde işçilerinin bulunduğu iskele çöktü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı 3 işçi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



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