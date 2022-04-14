YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de tadilat için kurulan iskelenin çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı

İzmir'de tadilat için kurulan iskelenin çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı

14.04.2022 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de tadilat için kurulan iskelenin çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı.

İsmet Kaptan Mahallesi 1370 Sokak'taki bir iş yerinin tadilatı için kurulan ve üzerinde işçilerinin bulunduğu iskele çöktü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı 3 işçi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çeşme'de 27 kaçak göçmen yakalandıÇeşme'de 27 kaçak göçmen yakalandı
“Dört Büyükler” son 9 ayda 1,1 milyar zarar açıkladı“Dört Büyükler” son 9 ayda 1,1 milyar zarar açıkladı
Tekirdağ'da öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmene 6 yıla kadar hapis istemiTekirdağ'da öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmene 6 yıla kadar hapis istemi
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 14 Nisan Perşembe

İmsak
05:04
Sabah
06:31
Öğle
13:17
İkindi
16:57
Akşam
19:53
Yatsı
21:14
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Uzmanlar ciddi ciddi uyardı: Gençlerin elinden düşmüyor!

Uzmanlar ciddi ciddi uyardı: Gençlerin elinden düşmüyor!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.