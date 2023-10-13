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İzmir'de taksiciye kaldırım taşı ile gasp girişimi araç kamerasına yansıdı

13.10.2023 07:29 | Son Güncelleme:
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İzmir'de bir kişinin gasp etmeye çalıştığı taksi şoförüne, kaldırım taşıyla saldırma anı araç kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, S.K. (62) 35 T 5656 plakalı taksisine 10 Ekim'de, Karabağlar ilçesindeki bir duraktan A.T'yi alarak hareket etti.

Buca'ya gitmek istediğini belirten A.T, Gediz Mahallesi yakınlarında taksi şoförünü gasp etmeye çalıştı.

Yanında bulunan kaldırım taşıyla S.K'ye saldırarak darp eden şüpheli, daha sonra araçtan inip kaçtı.

Başından yaralanan S.K, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı.

Polise verdiği ifade doğrultusunda araç kamerasını inceleyen ekipler, A.T'yi kısa sürede yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, taksi şoförüne gasp girişimi araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, A.T'nin kaldırım taşıyla S.K'nin başına vurması, darp etmesi ve paraları almaya çalışıp araçtan inerek kaçması yer alıyor.

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İzmir taksi şöförü

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