İzmir'de taksiciyi darbeden şüpheli adliyeye sevk edildi

Polis ekiplerince dün yakalanan M.A'nın (26) emniyetteki işlemi tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen M.A, daha sonra adliyeye götürüldü.

Konak'ta taksicilik yapan Kaya Özer, 10 Şubat'ta polis merkezine başvurarak, tanımadığı kişi tarafından darbedildiğini bildirmişti.

Özer, ifadesinde, aracına kadın bir yolcunun bindiğini, bu sırada bir erkeğin bağırdığını, kadının talebi üzerine yola devam ettiğini ancak 100 metre kadar ilerledikten sonra kadının isteğiyle aracı durdurduğunu, arkadan koşarak gelen ve şoför kapısını açan kişinin kendisini darbettiğini, aracına da zarar verdiğini söylemişti.

Taksideki güvenlik kamerasına da yansıyan olaya ilişkin soruşturmayı yürüten polis ekipleri, zanlının M.A. olduğunu belirlemişti. Ekipler, şüpheliyi dün saklandığı ikamette gözaltına almıştı.

