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İzmir'de tartıştığı genci silahla öldüren kişi tutuklandı

23.06.2022 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de tartıştığı genci silahla öldüren kişi tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde tartıştığı genci silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Masum Özyekin (26) ile Mehmet Raşit Ö. (24) 11 Haziran'da telefonla tartıştı.

Tartışmanın ardından Mehmet Raşit Ö, otomobille Ballıkuyu Mahallesi 5307 Sokak'a gelerek yanında getirdiği tabancayla Özyekin'e ateş etti.

Ağır yaralanan ve komşuları tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özyekin, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından bölgeden kaçan Mehmet Raşit Ö, polis ekiplerinin yaptığı çalışma neticesinde Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Raşit Ö, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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