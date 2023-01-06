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İzmir'de tartıştığı kadını başörtüsünü yere atıp darbettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı

06.01.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde tartıştığı kadını başörtüsünü yere atıp darbettiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de tartıştığı kadını başörtüsünü yere atıp darbettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı

Ev kadını 38 yaşındaki Ayşe Özen, dolmuşta AK Parti'ye yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığını ve gürültüden rahatsız olup tepki gösterdiği için araçtan indiği sırada kendisini darbettiğini öne sürdüğü kadından şikayetçi oldu.

Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Özen, darp raporu aldı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüpheli Ö.Ö'yü tespit ederek gözaltına aldı.

Ayşe Özen, AA muhabirine, minibüste bir kadının, siyasi içerikli videolar izleyen kişiyle tartıştığını ve AK Parti'lilere hakaret ettiğini savundu.

Gürültüden rahatsızlık duyup kadını uyardığını anlatan Özen, minibüsten indiği sırada kadının bu kez de kendisine hakaret ettiğini öne sürdü.

"Neden bana saldırıyorsun? Ben senin şahsına herhangi bir söz söylemedim." şeklinde karşılık vermesi üzerine darbedildiğini aktaran Özen, şöyle konuştu:

"Böyle deyince kulağıma tokat attı. Başörtümü alıp yere fırlattı. Ben de raporumu alıp şikayetçi oldum. Bana hiçbir şekilde vurmaya hakkı yoktu, çantamı yırttı, kolumu darbetti ve kulağıma vurdu."

Özen'in eşi Mustafa Özen de olay yerine geldiğinde polis ekibinin kamera kayıtlarına baktığını söyledi. Mustafa Özen, sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti

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