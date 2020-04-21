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İzmir'de tedavisi yapılan atmaca doğaya bırakıldı

İZMİR HABERLERİ  | 21.04.2020 14:38 | Son Güncelleme

İzmir'de tedavisi yapılan atmaca doğaya bırakıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Narlıdere ilçesinde yaralı bulunan atmaca, tedavisinin ardından doğal ortamına salındı.

Narlıdere Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Limanreis Mahallesi'nde 2 ay önce vatandaşların yaralı bulduğu yavru atmacanın, belediye tarafından tedavisinin tamamlanması sonrasında doğaya bırakıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ali Engin, başta sokak hayvanları olmak üzere yaralı ve sahipsiz hayvanları tedavi ettiklerini, atmacanın da kısa süre sonunda doğal ortamına kavuştuğunu kaydetti.

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