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İzmir’de tefeci operasyonunda 5 tutuklama

16.06.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Çeşme Mali Suçlar Büro Amirliği tarafından ürütülen tefecilik konulu iki ayrı soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyon sonucu 5 kişi tutuklandı.

İzmir’de tefeci operasyonunda 5 tutuklama

İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Çeşme Mali Suçlar Büro Amirliği tarafından yürütülen tefecilik konulu iki ayrı soruşturma çerçevesinde, ekonomik durumu kötü olan, bankalardan kredi alamayan ve acil nakit para arayışı içerisine giren vatandaşları yüksek faizlerle borçlandırarak imzalattıkları senetleri icraya verip mağdur eden 10 şüpheliye yönelik Karabağlar, Karşıyaka, Torbalı, Çeşme ilçeleri ile İstanbul ve Manisa’daki adreslerde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda; D.B., U.D., A.Ç., A.H., K.Y., T.Y., D.Y., S.Y. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda altı 6 senet, 3 adet satış sözleşmesi, 1 adet ajanda ele geçirilerek adli işlemlere başlanıldı. İşlemlerin bitimiyle adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 3’ü çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 5 şüpheli ise tutuklandı.

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