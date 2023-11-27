İzmir'de terör örgütüne yönelik operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, geçmişte terör örgütü PKK'nın Suriye yapılanmasında faaliyet gösterdiği ve yasa dışı yolla Türkiye'ye girdiği tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 4'ü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen 10 şüpheli için de gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 8'i düzenlenen operasyonla yakalandı.

