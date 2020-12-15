YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de terör propagandası yaptığı ve uyuşturucu sattığı iddiasıyla aranan kişi gözaltına alındı

İzmir'de terör propagandası yaptığı ve uyuşturucu sattığı iddiasıyla aranan kişi gözaltına alındı

İZMİR HABERLERİ  | 15.12.2020 11:58 | Son Güncelleme

İzmir'de terör propagandası yaptığı ve uyuşturucu sattığı iddiasıyla aranan kişi gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü propagandası yaptığı ve uyuşturucu sattığı iddiasıyla aranan kişi yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü üyeleri ile faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sonucu, terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD propagandası yaptığı ve uyuşturucu sattığı iddiasıyla aranan B.A'nın yeri tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'O çocuk daha 7 yaşında' 'O çocuk daha 7 yaşında'
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

İzmir Namaz Vakitleri 15 Aralık Salı

İmsak
06:46
Sabah
08:14
Öğle
13:12
İkindi
15:38
Akşam
17:59
Yatsı
19:21

İzmir Nöbetçi Eczaneler15 Aralık Salı

Gültekin Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Ahmet Kılıç Eczanesi
Balcova
Aile Eczanesi
Balcova
Filiz Eczanesi
Bayindir
Bağdatoğlu Eczanesi
Bayrakli
Zirve Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.